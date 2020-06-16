Лидия Исамова. Число случаев коронавируса, зарегистрированных в Таджикистане во вторник, составило 5160, сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 63 человека, достигнув 5160, вылечены были 3624 человека, число умерших за сутки не изменилось — 50», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 387 человек, а за последние сутки 121 пациент был выписан из медучреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.