Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5457 человек с диагнозом «коронавирус», сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 58 человек, достигнув 5457, вылечены были 3995 человек, число умерших — 52», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 21 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 116 человек, за последние сутки 61 человек был выписан после выздоровления.