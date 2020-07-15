Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6695, за последние сутки выявили еще 52 заболевших, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«На вечер среды число больных коронавирусом достигло 6695 человек, увеличившись на 52, скончался один человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране после COVID-19 вылечились уже 5383 человека (80,3% всех инфицированных), скончались 56 заболевших.

«Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 179 человек, были выписаны 51», — добавили в минздраве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.