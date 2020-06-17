Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер среды зарегистрировано 5211 случаев коронавируса, сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человека, достигнув 5211, вылечены были 3700 человек, один больной скончался, число умерших достигло 51», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 17 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 310 человек, за последние сутки 76 человек были выписаны из медучреждений после излечения.