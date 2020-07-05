Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер субботы зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, общее количество выявленных больных COVID-19 достигло 6213 человек, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.

«На вечер субботы в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6213 человек, увеличившись за сутки на 54, один скончался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, число скончавшихся – 54 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся составляет 4858 человек (78,2%), а за сутки из больниц выписано 49 человек.

Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 225 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан >>