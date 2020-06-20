Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер субботы зарегистрированы 5399 человек с диагнозом «коронавирус», сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человек, достигнув 5399, вылечены были 3894 человек, число умерших за сутки увеличилось на одного, до 52», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 20 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 116 человек, а за последние сутки 64 человека были выписаны после излечения из медучреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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