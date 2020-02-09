Полицейские отключили свет во время съёмок клипа Pussy Riot. Группа снимала видео на песню «Бесит» на киностудии «Ленфильм». Данные о срыве съемочного процесса «Медиазоне» сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и Пётр Верзилов, который является издателем «Медиазоны» и участником Pussy Riot.

«Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали сьемки клипа Pussy Riot „Бесит“, которые проходили внутри павильона киностудии „Ленфильм“. Менты вырубили электричество в корпусах Ленфильма!» — написал Верзилов в Twitter.

Толоконникова рассказала, что полицейские требовали объяснение о том, что «пропаганды гомосексуализма и экстремизма» не будет, а затем отправились к руководству «Ленфильма», после чего через полчаса в здании «вырубили свет».

«За два дня до съёмок клипа в «Ленфильм» приходили сотрудники в штатском и убедительно просили съёмки отменить. «Ленфильм» (на удивление) отказал им тогда, сказав, что мы заплатили и все документы в норме», — рассказала Толоконникова.

Отмечается, что киностудия не разрешила пользоваться генератором, который собирались привезти участники съёмок.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал использование образов Pussy Riot в мультсериале «Симпсоны». По мнению критика, этот факт является подтверждением того, что для международной славы вовсе не обязателен музыкальный талант.

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