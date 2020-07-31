Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в пятницу, 31 июля, снова появились в суде. Но уже не в качестве обвиняемых, а в качестве искателей справедливости. В мае Второй кассационный суд постановил отменить приговор Пресненского суда и направить дело на новое рассмотрение. Мосгорсуд, впрочем, не смог за одно заседание определиться, виновны футболисты или нет, и отложил решение на понедельник.

Тем временем адвокаты спортсменов, похоже, решили подключиться к «челленджу» коллег по делу Михаила Ефремова, которые накануне мерялись своими эксклюзивными и очень дорогими авто, и укатили из суда на голубом «Линкольне».

Мосгорсуд сразу же после открытия ломился от журналистов. Одна часть пришла на дело сестер Хачатурян, другая — на пересмотр приговора футболистам, которым ранее Пресненский суд дал реальный срок за хулиганство.

Пока журналисты толпились у входа, никем не замеченные Мамаев с рюкзаком на плечах и Кокорин в худи от Dior стояли у ворот здания. Но, как только главных виновников торжества узнали, среди журналистов началась настоящая битва. «Звёздам» ничего не оставалось, как начать протискиваться в суд, где фото и видеосъёмка, на их счастье, была запрещена.

— Как настроение, Александр? — спросили журналисты у Кокорина по дороге в суд.

— Отличное! А у вас? — в ответ поинтересовался футболист.

Спортсмен не стал комментировать последнюю жареную новость, а именно свой переход в «Спартак».

— Сначала суд, потом футбол! — ответил Кокорин-старший.

В суде их уже ждали адвокаты.

— Поздравляю с переходом в любимую команду, — обнимая своего клиента, сказала адвокат Татьяна Стукалова, тем самым косвенно подтвердив, что новость не «утка».

Футболисты в зале суда сели рядышком и периодически перешептывались и смеялись. Радость сменилась печалью, только когда в суде стали изучать видео с Триумфальной площади (там случилась первая стычка с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком) и в кафе «Кофемания» (во втором эпизоде стулом были побиты чиновник Пак и его коллега Гайсин). Когда на экране появились фигуры барышень, с которыми отдыхали футболисты, те явно засмущались. А Мамаев, чья жена известна своим принципиальным и независимым характером, и вовсе стал мрачнее тучи.

На этот раз в Мосгорсуде журналисты могли в подробностях рассмотреть видео у ночного клуба «Эгоист» (в Пресненском суде видео демонстрировалось только судье и слушатели почти ничего не видели). Итак, на первом плане немного уставшие после отдыха в клубе дамы, Мамаев в белой шапочке, Кокорин в худи с надписью на английском «Спасая жизни, меняя мир», его младший брат Кирилл, тренер Александр Протасовицкий. Однако интересовал адвокатов один-единственный момент — первый удар, который нанес водитель Соловчук Мамаеву. Впрочем, за доли секунд до этого Мамаев схватил водителя за подбородок… А шофер назвал Кокорина «петухом».

Адвокаты пытались доказать суду, что Соловчук был побит из личной неприязни, а не из хулиганских побуждений, как установил Пресненский суд.

Второе видео, которое изучали в суде, касалось потасовки в «Кофемании».

— Все беседуют, никто никого не перекрикивает, — выступила в качестве комментатора адвокат Татьяна Стукалова.

— Так у нас и видео без звука, — резонно отметил судья.

— Мамаев — в «Gucci» — вообще прилёг, — продолжил его адвокат Игорь Бушманов, и все увидели, как Мамаев то ложится на колени своей подружки, то она укладывается на него.

Там же мелькают кадры со скандальной столичной тусовщицей Бобковой (напомним, после истории с футболистами, дама выпала из окна гостиницы в Чехии). Она то сидит верхом на Кокорине-старшем, то укладывает свои длинные ноги на стол.

Как бы адвокаты не пытались «белое» назвать «чёрным» и обрисовать атмосферу в кафе, как позитивную и мирную, это им, кажется, не удалось.

— Все кафе стоит на ногах! — не согласился судья.

— Не все кафе, ваше честь! Это только закуток, — стояли на своём защитники.

В прениях адвокаты уточнили, что Пак после ссоры примирился со своими обидчиками.

— Примирился, но заявление подал, — улыбаясь, отметил председательствующий.

— Замечу, что примириться и подать заявление — не очень мужской поступок, — парировала Стукалова.

— До этого никто Пака не знал, а после стала знать вся страна, — подключилась Татьяна Прилипко.

— Я не думаю, чтобы он хотел такой славы, — снова не согласился судья.

Затронули в суде и главный вещдок — стул из «Кофемании», которым получил чиновник Пак.

— Теперь стул. Пресловутый стул. Удар стулом пришёлся в плечо. После того, как удар был получен, Пак ходит абсолютно здоровый, не качается… Никакой 213-й статьи («Хулиганство» — прим. авт.) здесь нет. Мы все прекрасно понимаем, что следствию этих ребят хотелось «запилить» в тюрьму, — продемонстрировала знание жаргона Стукалова.

По словам адвоката Прилипко, Пак и вовсе пришел в кафе с единственным намерением — «с кем-нибудь поругаться». Мало того, что пришёл в плохом настроении, так ещё и сел рядом с веселой компанией. Впрочем, тут судья уже не выдержал:

— Не пойму, почему он должен был пересаживаться? Насколько я знаю, словесный конфликт начался с песни «Гангнам стайл» и его (Пака – прим. авт.) национальности.

— Это наши ощущения, — ответила адвокат.

— Зачем такие ощущения? Это была ответная реакция. Вопрос национальности очень тонкий и люди по-разному реагируют, — ответил судья.

Выступили в последнем слове и футболисты. «Ваша честь, думаю, что мы отбыли наказание. И теперь пришли за справедливостью. Каждый из нас признает вину по определённым статьям. Вопрос стоит в том, чтобы убрали то, чего не было. Хотелось бы справедливости», — сказал Павел Мамаев. Александр Кокорин просто поддержал друга.

На этом заседание было окончено. Что думают Протасовицкий и Кокорин-младший, станет известно в понедельник, 3 августа. В этот же день коллегия из трёх судей примет и огласит решение.

После заседания Кокорину и Мамаеву пришлось спасаться бегством. У зала их встречали не только журналисты, но и фанаты. Спортсменов провели на первый этаж по отдельной лестнице. Чуть позже оба были замечены в столовой Мосгорсуда. Футболисты ничего не ели и не пили (понять можно, атмосфера далека от уютной «Кофемании»), а сидели за пустым столом и беседовали.

На улицу все же пришлось выйти. Просочиться сквозь армию телеоператоров удалось только Мамаеву. Кокорин был взят в оцепление.

— Каково вернуться в футбол после того, как год провели в заключении?

— Это великолепно! Великолепно заниматься любимым делом! — ответил спортсмен и нырнул в «Мерседес».

Тем временем адвокаты Игорь Бушманов и Вячеслав Барик решили поддержать последний тренд — с шиком уехать из суда. Напомним, ярмарку тщеславия накануне устроили адвокаты по делу Ефремова, засветившие «Роллс Ройс» и «Майбах». Адвокаты же футболистов совместными усилиями, похоже, переплюнули всех и укатили на автомобиле, похожем на «Линкольнь Континенталь» выпуска конца 70-х.