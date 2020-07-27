Более 60 человек погибли в ходе вооруженного нападения в суданском Западном Дарфуре в субботу, сообщает УКГВ ООН.

«По сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 получили ранения во время вооруженного нападения в деревне Мистери, к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре, 25 июля», — сказано в сообщении.

В сообщении УКГВ говорится, что в нападении участвовали около 500 вооруженных человек. Были сожжены дома местных жителей в разных частях деревни, а также рынок.

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 тысяч до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.