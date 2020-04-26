За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 26 апреля.

«Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» заражение вирусом подтверждено у жителей Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Ачитского городского округа, Новой Ляли, Режа, Серова и Артемовского», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 26 апреля всего в регионе зарегистрировано 395 случаев коронавируса. 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 72 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Вылечились и выписались из медучреждений 88 человек.

Посмертно COVID-19 выявили у 54-летнего пациента из Красноуфимска, который умер от пневмонии.

В 83 субъектах России за сутки подтвердился 6361 новый случай заражения. Всего по стране число инфицированных достигло 80 949.

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