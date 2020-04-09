Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона в четверг, 9 апреля.

Размер штрафа для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица будут платить от 500 тыс. рублей до 1 млн.

Протоколы об административном правонарушении будут составлять должностные лица исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

Размер штрафов может быть другим, если нарушение попадает еще и под нормы федеральных законов. По словам председателя законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, главной задачей властей региона остается защита уральцев от коронавирусной инфекции.

Ранее в четверг стало известно, что в Башкортостане ограничат время, в течение которого на улицу могут выходить пожилые люди и дети. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Общее число заболевших в России на сегодняшний день составляет 10 131 в 81 регионе. За весь период погибли 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

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