Коллекционный изумруд массой около 0,5 кг нашли в единственном в Европе месторождении изумрудов «Мариинский прииск» в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте предприятия в пятницу, 17 января.

По оценкам экспертов, стоимость камня оценивается в $55 тыс. Изумруд добыли рабочие на глубине 260 м. По словам гендиректора компании Евгения Василевского, в 2019 году было добыто несколько уникальных камней, которые не используются в ювелирной промышленности, а хранятся нетронутыми. Найденный изумруд — один из них.

«Крупнейший из них, массой 496,2 г, был добыт в канун 2020 года. Находкой заинтересовался Гохран, в ближайшее время изумруд может пополнить запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации», — сказал он.

Сейчас на предприятии рассматривают вопрос о награждении сотрудников, которые нашли камень, денежными выплатами.

Кроме этого изумруда на предприятии были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов стоимостью $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс. соответственно.

«Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Так, найденный в 2015 году редчайший изумруд, который получил название «Губернаторский», изображен на почтовой карточке, выпущенной по заказу Почты России», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Накануне стало известно, что модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.