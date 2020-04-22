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Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

«Мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома. И мы прорабатываем с теми предприятиями, которые сегодня работают, в том числе на предприятиях, которым были даны согласно экстерриториальному принципу послабления, выплатить авансовые платежи по заработной плате, чтобы на майские праздники люди находились дома с деньгами», — сказал глава Свердловской области.

По словам губернатора, на уровне региона были также приняты меры поддержки для профилактики и устранения последствий распространения инфекций.

«Из федеральных и областных бюджетов было выделено почти 3 миллиарда 400 миллионов рублей», — сказал глава региона.

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