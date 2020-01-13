Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ и без каких-либо подтасовок. Об этом 13 января сообщила пресс-служба «Столото».

««Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Организаторы подчеркнули, что розыгрыш проходил в прямом эфире, а бочонки с номерами были перемешаны и вытягивались из мешка случайным образом. Печать билета производится в сторонних типографиях, при этом используются меры защиты, аналогичные тем, что применяются при печати денежных знаков. В розыгрыше участвуют только те билеты, которые есть в базе на момент закрытия продаж. Печать билета уже разыгранного тиража, равно как и внесение изменений в базу, невозможна.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Всего в розыгрыше участвовали 53 614 853 билета, выигрышный был куплен в Москве. Этот выигрыш стал рекордным по размеру за всю историю российских государственных лотерей. Победитель до сих пор не вышел на связь с организатором.

Сообщалось, что обладатель выигрышного билета получит сумму за вычетом подоходного налога в 13% — деньги будут перечислены на указанный счет.

9 января победительница — Надежда Бартош — вышла на связь с организаторами. Выяснилось, что 31 декабря у нее день рождения и выигрышный билет она получила в подарок от дочери. Также она рассказала, что на память об удаче собирается купить себе какое-нибудь украшение.