В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей в новогодней лотерее «Русское лото».

Вокруг миллиардного выигрыша разгорается скандал

«»Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ», — приводит РИА «Новости» слова представителей пресс-службы «Столото».

Организатор государственных лотерей назвал «вопиющей клеветой» появившиеся в СМИ сообщения о том, что победители новогоднего розыгрыша были известны заранее, а также о том, что жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, связана с организатором лотереи.

«Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — сообщили в «Столото».

Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Москвы обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить появившиеся в СМИ сообщения о том, что «миллиардный» розыгрыш «Русского лото» был проведен нечестно.

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