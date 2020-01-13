В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей в новогодней лотерее «Русское лото».
Вокруг миллиардного выигрыша разгорается скандал
«»Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ», — приводит РИА «Новости» слова представителей пресс-службы «Столото».
Организатор государственных лотерей назвал «вопиющей клеветой» появившиеся в СМИ сообщения о том, что победители новогоднего розыгрыша были известны заранее, а также о том, что жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, связана с организатором лотереи.
«Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — сообщили в «Столото».
Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Москвы обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить появившиеся в СМИ сообщения о том, что «миллиардный» розыгрыш «Русского лото» был проведен нечестно.
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