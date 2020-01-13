Российский бренд «Столото» опроверг версию о фальсификации новогоднего розыгрыша миллиарда. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в PR-службе лотереи.

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«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надежды Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой», — сообщил представитель бренда.

Позиция компании стала ответом на заявление московского адвоката Александра Сергеева. Юрист считает, что выигрыш от новогоднего розыгрыша «Столото», где был разыгран миллиард, получил подставной человек.

Представители бренда подчеркнули, что розыгрыш проводился в строгом соответствии с законодательством РФ. Компания собирается обратиться в суд и правоохранительные органы, чтобы защитить свою деловую репутацию.

Ранее стало известно, что миллиард рублей в лотерее выиграла жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она рассказала, что потратит деньги на развитие собственного бизнеса, а также благотворительность. Женщина стала первым человеком в России, получившим главный приз новогоднего тиража. Результаты лотереи стали известны 1 января, однако имя победительницы страна узнала только девять дней спустя.

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