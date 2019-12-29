Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в декабре в Москве и Подмосковье. Об этом рассказал 29 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в Москве — минус 4–6, по области — до минус 9», — цитирует его ТАСС. По словам Вильфанда, в ряде регионов Московской области могут быть отмечены и двузначные показатели минусовых температур.

Как отметил синоптик, севере Центрального федерального округа ночные температуры могут опуститься до 15–16 градусов мороза.

Ранее в декабре из-за нетипично теплого декабря в московском регионе вновь появились комары. Единичные случаи появления насекомых зафиксированы, в частности, в подмосковном Серпухове.

В 2019 году в Москве будет один из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самый малоснежный за 70 лет, следует из прогноза синоптиков.