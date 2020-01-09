Деятельность контактного зоопарка в московском парке «Сокольники» приостановлена в связи с проверками по факту ненадлежащего обращения с животными. Об этом заявил «РИА Новости» директор парка Андрей Лапшин в четверг, 9 января

«Действительно, мы закрыли зоопарк с целью внимательно ознакомиться с тем, как там всё организовано, и большей частью здесь, конечно, вопрос к персоналу, который там работает. Сейчас всё посмотрим, проверим и в ближайшие дни сообщим результаты», — сказал Лапшин.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе зоопарка будет принимать дирекция. «На протяжении пяти лет работы его посетили десятки тысяч людей. Были, конечно, и положительные отзывы, и негативные, как и в истории любого мини-зоопарка, живого уголка. Существует очень много людей, которые не приемлют содержание любых животных в клетках», — добавил директор парка.

Агентство отмечает, что ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники контактного зоопарка в «Сокольниках» в новогодние праздники выводили к публике животных на поводках.

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали агентству, что осведомлены о сложившейся ситуации. «Занимаемся этим вопросом, обратились в дирекцию парка», — сказал собеседник агентства.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу отдельные новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», которые вводят новые правила для деятельности передвижных контактных зоопарков.

Нововведения запрещает посетителям прикасаться к животным, обязуют контактные зоопарки оборудовать помещения клетками. Переоснащение позволит им работать в рамках закона до 1 января 2022 года, отмечает «РИА Новости». После этого срока предприниматели, использующие животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах должны будут получить специальную лицензию.

Также к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарства, способные нанести вред их здоровью.