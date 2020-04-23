Около 80% новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве — люди моложе 65 лет. Об этом 23 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди новых случаев заражения, 40,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет; 37,5% — от 46 до 65 лет; 11,5% — от 66 до 79 лет; 7,5% — старше 80 лет. Оставшиеся 3% случаев — дети.

Все пациенты и контактировавшие с ними люди помещены под медицинское наблюдение. За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество зараженных в столице достигло 33 940 человек.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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