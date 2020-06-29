Губернатор федерального округа, куда входит столица Бразилии, Ибанейс Роша объявил о введении режима масштабного бедствия из-за пандемии коронавируса, передает телеканал G1.

Введение режима облегчает доступ региональных властей к средствам федерального правительства, местные власти также освобождаются от соблюдения закона о налоговой ответственности, принятого на 2020 год, и могут перенаправлять средства на профилактику и лечение больных коронавирусом.

По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека.

По данным на воскресенье, в столичном округе и городе Бразилиа 548 человек скончались от коронавируса, 44,9 тысячи зараженных.

С 29 февраля в столичном округе действовал режим чрезвычайной ситуации сроком на 180 дней.