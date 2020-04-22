Женщина с симптомами ОРВИ скончалась в центре компьютерной томографии (КТ) в Москве. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с невысокой температурой (37 градусов). Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Врачи предприняли реанимационные меры, но пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи, которая прибыла в течение семи минут. Смерть наступила внезапно, уточняет «Москва 24».

Женщина не обращалась в скорую в течение последних трех недель. Последний раз она была в поликлинике 16 апреля по поводу травмы.

Причину смерти установят по результатам вскрытия.

Ранее в этот же день в депздраве Москвы заявили, что ведомство намерено обеспечить дистанционное наблюдение за жителями с ОРВИ, система здравоохранения столицы готова к дополнительной нагрузке.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс. По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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