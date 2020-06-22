В Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. Таким образом общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014.

Число жертв пандемии среди жителей Москвы за сутки увеличилось на 20 человек и достигло 3 617. При этом выздоровели за последние 24 часа 1 114 человек. Общее число пациентов с коронавирусом, победивших заболевание, на данный момент составляет 136 670.

Всего с начала пандемии в России выявлено 592 280 случаев заболевания, за минувшие сутки — 7 600. Общее число жертв увеличившись на 95 человек достигло 8 206. При этом 4 705 пациентов, переболевших коронавирусом, выписали из российских больниц за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 344 416 человек с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно будет на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.