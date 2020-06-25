Количество обращений с пневмонией в столице Казахстана увеличилось до 600 в сутки на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в четверг руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

«Количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80», — сообщила Кисикова на брифинге.

По ее словам, «ежедневно в стационары города с коронавирусной инфекцией и пневмониями госпитализируются порядка 350-400 пациентов». В столице зарегистрировано 38 летальных случаев от коронавируса. Из них 70% составляют лица старше 60 лет.

В Казахстане подтверждено более 19,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 136 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 12,6 тысячи.