Три взрыва сотрясли во вторник столицу Эфиопии Аддис-Абеба во время протестов, вспыхнувших после смерти популярного певца, есть погибшие и раненые, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на комиссара полиции.

Ранее сообщалось, что число жертв протестов после убийства певца в Эфиопии возросло до 8, ранены 80 человек. Протесты вспыхнули после того, как был застрелен выдающийся певец крупнейшей этнической группы в стране.

«Некоторые из тех, кто установил бомбу, погибли, так же как и невинные гражданские», — заявил комиссар. Он не уточнил число погибших и пострадавших.

Хачалу Хундесса (Hachalu Hundessa), знаменитый своими политическими песнями, воспринимался как рупор народа оромо в годы антиправительственных протестов, которые привели к власти премьер-министра Абия Ахмеда Али в 2018 году. В понедельник ночью певца застрелили в столице страны Аддис-Абеба, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местный телеканал Fana.