В футбольном клубе «Фейеноорде», который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщает официальный сайт нидерландской команды.

«Тесты, сделанные 2 октября, показали, что у двух футболистов клуба имеется коронавирус. Согласно политике конфиденциальности, имена игроков не разглашаются.

В преддверии матча чемпионата страны с «Виллемом II» в воскресенье все игроки «Фейеноорда» снова прошли проверку на COVID-19. Инфицированные игроки будут помещены в карантин и не будут принимать участие в воскресном матче, как и в групповых тренировках», — говорится сообщении клуба.

«Фейеноорд» попал в квартет K, где сыграет с хорватским «Динамо», ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом».

𝐏𝐎𝐔𝐋𝐄 𝐊 -> Confirmed ✔️ 1. 🇷🇺 CSKA Moskou

2. 🇭🇷 Dinamo Zagreb

3. 🇳🇱 Feyenoord

4. 🇦🇹 Wolfsberger AC#UELdraw https://t.co/v3d6w86sbg — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 2, 2020

После трех туров чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» располагается на третьем месте турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.