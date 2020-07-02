Первое судебное заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи состоится в Стамбуле в пятницу, суд пройдет в заочном режиме.

Прокуратура Стамбула в конце марта предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии — Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири. Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью». Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.

По данным турецких СМИ, генпрокуратура Турции составила 117-страничный обвинительный акт в рамках дела.

Первое судебное заседание по иску, поданному невестой журналиста Хатидже Дженгиз в суд по уголовным делам Стамбула, состоится во Дворце правосудия в районе Чаглаян. Суд состоится заочно, так как обвиняемые скрываются от правосудия.

Невеста Хашукджи намерена присутствовать на заседании суда вместе с адвокатом. «Я очень подробно слежу за процессом. Правосудие рано или поздно восторжествует. Мы не прекратим свои поиски», — цитирует Дженгиз телеканал AHaber.

Салах, сын Хашукджи от первого брака, заявил в конце мая, что семья журналиста прощает убийц отца.

Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.

Прокуратура Саудовской Аравии сообщала, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.