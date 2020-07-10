Алексей Богдановский. Процесс по делу российского гражданина Евгения Никулина в США завершился, присяжные обсудят вердикт, говорится в протоколе судебного заседания за четверг.

Ранее суд разметил расписание процесса до 17 июля, однако обвинение завершило запрос свидетелей, а защита не стала никого вызывать.

Судья Уильям Элсап начал зачитывать инструкции для присяжных и намерен закончить с этим в пятницу, тогда присяжные смогут вынести вердикт. Им предстоит ответить на вопросы, виновен ли Никулин по каждому из девяти предъявленных ему пунктов. Сколько времени понадобится присяжным для вынесения вердикта, заранее не известно.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.