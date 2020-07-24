Сотрудники федеральных силовых служб в американском Портленде не имеют права арестовывать журналистов или угрожать им арестом.

Окружной судья Майкл Саймон постановил, что силовые действия против представителей прессы являются незаконными даже в рамках охраны правительственной собственности, которой занимаются федеральные агенты.

«Федеральным ответчикам, их агентам и наемным работникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, запрещено арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу против любого гражданина, в отношении которого известно или с достаточными основаниями можно предположить, что он является журналистом или наблюдателем», — говорится в постановлении по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.