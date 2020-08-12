На Гавайских островах (США) число заболевших коронавирусной инфекцией вновь стало расти, сообщает Travel and Leisure.

За время пандемии в этом американском штате было зарегистрировано 3600 случаев заболевания коронавирусом, из них 231 – в прошлые выходные.

По этой причине губернатор штата Дэвид Иге восстановил обязательный карантин для путешествующих между островами. Он действовал с 1 апреля по 16 июня для поездок на Кауаи, Мауи и Калавао.

«Мы должны защитить жителей соседних островов из-за возобновившегося роста числа случаев COVID-19 на Оаху», — сказал чиновник.

Соблюдать двухнедельную самоизоляцию не придется при посещении острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу. Однако там несколько дней назад были закрыты парки, пляжи, остановлена работа аттракционов и развлекательных центров. Собираться группами более 10 человек нельзя. В общественных местах местные жители и туристы должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.