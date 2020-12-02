Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен назвала экономические последствия пандемии COVID-19 «американской трагедией», сообщает РБК.

По ее словам, властям США необходимо без промедления начинать бороться с кризисом исторического масштаба. Она опасается того, что отсутствие каких-либо действий может повлечь за собой еще больший экономический спад.

Пострадали, по мнению кандидата в министры, «самые уязвимые» группы населения. Она ожидает результативных и быстрых действий со стороны новой администрации.

Джо Байден официально представил своих основных советников по экономической политике на одном из последних мероприятий. На нем выступила Джанет Йеллен — она вместе со своими коллегами поддержала меры правительства по увеличению занятости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара пробил минимум за 2,5 года.

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