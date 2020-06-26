Молодое население становится все более разнообразным.

Данные последней переписи населения в США говорят о том, что его состав становится все более разнообразным, пишет «Синьхуа». Например, среди людей до 16 лет оказалось больше латиноамериканцев и афроамериканцев, а число неиспаноязычных белых американцев, наоборот, за последнее десятилетие уменьшилось, так как смертность превысила рождаемость у этой категории граждан.

«Мы становимся более смуглыми в этой части возрастной структуры населения. Изменения, которые мы сейчас наблюдаем, определят этнический состав США в будущем», — отметил старший научный сотрудник Брукингского института Уильям Фрей.

На сегодняшний момент население США на 60,1% состоит из белых. Последнее исследование подчеркивает, что это самый низкий показатель за все время ведения переписи. В частности, белых американцев в возрасте до 25 лет стало на 4,7 млн меньше, чем в 2010 году. В этой же возрастной группе по сравнению с 2010 годом на 3,1 млн увеличилось число представителей этнических меньшинств.

Американцы азиатского происхождения, как отмечается в отчете Бюро переписи населения США, за последние девять лет стали самым быстрорастущим сегментом населения. Их число выросло на 29% и составило 22,8 млн человек.

Ожидается, что через 25 лет неиспаноязычные белые станут в США меньшинством.