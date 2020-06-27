За минувшие сутки в США зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за все время пандемии – 40870 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, всего в стране зарегистрировано более 2,47 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе зафиксированы рекордные темпы распространения болезни в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина.

Отмечается, что в некоторых из них резко увеличилось количество инфицированных из-за частичной отмены ограничительных и санитарных мер. По словам вице-президента США Майкла Пенса, рост числа зараженных был отмечен в 16 штатах, а в 34 – ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Он сообщил, что в стране от COVID-19 умерло 126 тыс. человек.