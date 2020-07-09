Генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании во Флориде экс-губернатора приграничного штата Чиуауа Сесара Дуарте, которого обвиняют в крупных хищениях.

«В Майами, Флорида, задержан Сесар «Д» с целью экстрадиции», — сообщило ведомство в Twitter.

Администрация действующего губернатора Хавьера Коррала обвиняет Дуарте в хищении 12 миллионов долларов. В общей сложности в отношении чиновника действует 21 ордер на арест в связи с возможным участием в хищениях на 52 миллиона долларов США.

За шесть лет генеральная прокуратура Мексики по запросу правительства Чиуауа представила восемь запросов об экстрадиции, в 2018 году губернатор Коррал заявлял, что Дуарте может скрываться в Техасе.