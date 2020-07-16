Более 66,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, еще 941 человек с COVID-19 скончался, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 66 273 случая заражения.

Днем ранее эти показатели составляли рекордные 67,4 тысячи случаев заражения и 900 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.