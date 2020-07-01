Один из двух полицейских, пострадавших в результате стрельбы в городе Талса американского штата Оклахома, скончался от полученных ран, сообщило полицейское управление города.

«Сержант полиции Талсы Крейг Джонсон скончался 30 июня 2020 года в 13.19 (21.19 мск — ред.), у него остались два сына, жена, родители и сотни братьев и сестер в полицейском департаменте», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

В понедельник сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в городе Талса в американском штате Оклахома. Два офицера были госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый в нападении Дэвид Уэа сбежал с места преступления, однако впоследствии полиции удалось задержать его.