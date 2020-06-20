Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который вел дела против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна и действующего личного адвоката президента США Руди Джулиани, уходит с поста, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление минюста США.

Сообщается, что в пятницу вечером генеральный прокурор Уильям Барр без предварительного уведомления объявил о замене Бермана. По словам генпрокурора, Трамп намерен назначить на его место Джея Клейтона, который сейчас занимает пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам. Его кандидатуру должен будет утвердить сенат.

При этом сам Берман пока не намерен уходить с должности. «Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить с должности, на которую я был назначен судьями окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка», — заявил Берман, слова которого приводит телеканал NBC.

Берман в своем заявлении указал, что покинет пост, только когда сенат утвердит кандидатуру, назначенную президентом. «До тех пор наши расследования будут продвигаться без задержек и перерывов», — добавил он.

Как напоминает New York Times, Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при «выплатах за молчание», которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку «самых уютных тюрем Америки».

Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Как указывает New York Times, Берман провел расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.