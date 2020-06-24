Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, говорится в сообщении на сайте американского минюста.

"Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Там отмечается, что это заключение на содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года.

«Однако оно, действительно, расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее», — сказано в документе.

«Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома, совершенного в отношении американской разведывательной консалтинговой компании (группировкой) Anonymous и хакером, связанным с LilzSec», — сказано в сообщении.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.