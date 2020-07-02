Рекордные более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы в США за последние сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный подсчет.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США выявлены 2 682 270 случаев заражения COVID-19, выздоровели 729 994 человека, скончались 128 028 пациентов с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.