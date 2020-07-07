Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 49 199 новых случаях и 271 летальном исходе.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились 11 641 640 человек, скончались более 538 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.