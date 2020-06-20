Почти 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 29 909 новых случая заражения, скончались 678 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее эти показатели составляли 27 762 и 717 соответственно.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 222 576 случаев заражения COVID-19, более 119 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 606 тысяч человек выздоровели.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,6 миллиона, скончались более 460 тысяч пациентов с COVID-19.

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