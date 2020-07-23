Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 71 695 случаев заражения, умерли 1195 человек.

Днем ранее в США были зафиксированы более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1082 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 970 908 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 143 тысяч человек. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,2 миллиона заразившихся коронавирусом и более 623 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8,6 миллиона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф