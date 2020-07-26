Более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, ещё 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 65 490 случаев заражения, умерли 900 человек.

Днем ранее в США были зафиксированы более 73 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1130 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 178 730 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 146 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 16 миллионов заразившихся коронавирусом и более 644 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9,2 миллиона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.