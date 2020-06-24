Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зафиксировали 34 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 31 012.

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 826 человек, накануне сообщалось о 425 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 647 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 9 273 773 человека. Выздоровели в мире свыше 4,6 миллиона, более 477 тысяч человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.