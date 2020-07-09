Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 58 601 случай заражения, 820 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли рекордные 60 021 случаев заражения и 1195 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 055 144 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 132 тысяч человек. Выздоровели более 953 тысяч заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12 миллионов заразившихся и более 550 тысяч летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.