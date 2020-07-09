Из 6000 снимков жюри выбрало всего десять.

Названы победители конкурса орнитологической фотографии. Ежегодно его проводит Национальное Одюбоновское общество для популяризации интереса к изучению птиц. В этом году заявку на участие прислали более 6000 фотографов из Канады и США. Жюри конкурса отобрало из них десять самых лучших работ, пишет Daily Mail.

В объективы фотографов попали как достаточно распространенные виды птиц, так и редкие — например, гологорлая тигровая цапля и шалфейный тетерев.

Гран-при получил снимок ушастого баклана. Его сфотографировали в водах Мексики во время охоты под водой. Спецприз получил снимок американской оляпки, которая качает головой под водой, чтобы добыть себе пищу.













Фото: Christopher Smith

Фото: Vayun Tiwari

Фото: Sue Dougherty

Фото: Marlee Fuller-Morris

Фото: Gail Bisson

Фото: Joanna Lentini

В десятку лучших попал снимок, на котором капля падает на клюв маленькой птички из семейства колибри — калипты Анны. Американского чижа сняли, когда он выискивал жуков в чашечке цветка. Фото великолепного фрегата (так зовут птичку), который привлекает самку своим красным горловым мешком, получило главный приз в номинации среди профессиональных фотографов.

В конкурсе могут принимать участие фотографы из Канады и США от 13 лет. Жюри выбирает лучшие снимки в трех категориях: «Профессионалы», «Любители» и «Молодежь». Также вручаются два спецприза: Гран-при и премия Фишера. Вне зависимости от опыта и возраста участник может отправить свою работу в категорию «Растения и птицы». Лучшие фото печатаются в журнале Одюбоновского общества, победитель в номинации «Молодежь» поощряется поездкой на остров Хог (штат Мэн, США) в специальный лагерь, где он сможет пройти орнитологическую практику.