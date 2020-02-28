Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили диагностические критерии выявления людей, которым требуется тестирование на новый коронавирус. Это случилось после того, как в США был выявлен больной Covid-19, для которого не удалось выявить источник инфекции. Он не посещал страны с высокой заболеваемостью и не контактировал с инфицированными людьми.

Ранее в руководстве CDC для американских врачей, было указано, что у пациента можно заподозрить Covid-19, если он ездил в страны, где эта болезнь распространена, или контактировал с кем-то, у кого этот диагноз был подтвержден лабораторно. Новый пациент не подходит под эти критерии. Это первый в стране случай распространения инфекции в обычной жизни.

«Это говорит, что вирус циркулирует в обществе и практически каждый в группе риска. Мы не знаем, кто может быть носителем. Мы не знаем, где мы можем им заразиться», — сказал CNN доктор Дин Блумберг (Dean Blumberg), специалист по инфекционным болезням из CDC. Он напомнил, что вирус новый, поэтому ни у кого из нас нет к нему иммунитета.

Новый диагностический критерий указывает, что Covid-19 нужно подозревать у людей с тяжелыми заболеваниями нижних дыхательных путей (пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом), которые требуют госпитализации и у которых не установлены другие диагнозы, которые объясняют их тяжелое состояние.