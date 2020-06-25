Власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что по состоянию на среду, 24 июня, в штате за сутки было выявлено 5508 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель для штата. В Техасе, где ранее также фиксировали «суточные рекорды», число заразившихся за сутки составило 5551, предыдущий рекорд составлял 5489 случая. В Оклахоме специалисты за день выявили 482 новых случая заражения, в Южной Каролине – 1291. Власти Калифорнии, где накануне также было рекордное число заразившихся за день, сообщили о новом рекорде – за сутки в штате зафиксировали 7149 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.