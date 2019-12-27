Автор известного бродвейского мюзикла «Хелло, Долли!», лауреат театральной премии «Тони», композитор Джерри Херман скончался в США в возрасте 88 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщила агентству его крестная дочь Джейн Дориан, композитор скончался в пятницу в своем доме в Майами из-за осложнений, связанных с болезнью легких.

Херман известен, прежде всего, как автор бродвейских мюзиклов, таких как "Хелло, Долли!", "Mame" и "La Cage aux Folles". За свою карьеру он пять раз был номинирован на театральную премию "Тони", два раза становился ее лауреатом. В 2009 году он был удостоен награды "Тони" за заслуги в области театрального искусства. Кроме того, в 1964 и 1966 году он получил музыкальную премию "Грэмми". Имя композитора увековечено на голливудской "Аллее славы", он также был принят в "Зал славы авторов песен".

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