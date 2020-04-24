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Об этом сообщает Daily Mail.

Актер скончался на 87 году жизни в Лос-Анджелесе.

Сценарист Эрнест Керней отметил, что Динарски ушел из жизни 27 февраля в реабилитационном центре.

Джин Динарски известен своими ролями в сериале "Звездный путь", "Сайнфелд", где исполнил роль Иззи Мандельбаума младшего, а также сериале "Бэтмен", выходившего в период с 1966 по 1968 год. Кроме того, он исполнил роль в фильме "Близкие контакты третей степени".

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