В Нью-Йорке туристам, не соблюдающим карантинные меры, грозит штраф в размере двух тысяч долларов, сообщает Travel and Leisure.

Губернатор Эндрю Куомо разослал новые правила приема гостей во все аэропорты штата. Прибывающие путешественники теперь обязаны заполнить специальные анкеты, указав в них личные данные, сведения о состоянии здоровья и месте, где они планируют остановиться.

Такая мера, как заявляют власти, позволит выявить и отправить на двухнедельный карантин пассажиров, прибывших из штатов с большим числом зараженных, и избежать вспышки заболеваний в крупнейшем мегаполисе страны.

Проверять заполнение анкет власти обязали сотрудников воздушных гаваней, департамента здравоохранения и полицейских. Тем гражданам, кто покинет аэропорт, не заполнив бумаги, грозит штраф в размере двух тысяч долларов.

Приезжающие на поезде или автомобиле должны будут заполнить форму онлайн. В противном случае они также будут оштрафованы.